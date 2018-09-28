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Брата экс-главы Дагестана попросили арестовать
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Следствие попросило суд арестовать брата экс-главы Дагестана 

РИА Новости + ещё 44 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие просит суд арестовать брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова, задержанного за участие в преступном сообществе.
Ранее ведомство сообщило о задержании Абдулатипова за участие в преступном сообществе. В ближайшее время ему предъявят обвинение. По данным СК, члены преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.
Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.
"Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова", — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.
Как сообщили в СК, дополнительно установлены шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами преступного сообщества.
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