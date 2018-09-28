Брата экс-главы Дагестана попросили арестовать

Следствие попросило суд арестовать брата экс-главы Дагестана

Следствие просит суд арестовать брата экс-главы Дагестана , депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова , задержанного за участие в преступном сообществе.

Ранее ведомство сообщило о задержании Абдулатипова за участие в преступном сообществе. В ближайшее время ему предъявят обвинение. По данным СК, члены преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

"Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова", — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.

Как сообщили в СК, дополнительно установлены шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами преступного сообщества.