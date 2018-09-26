На траулере в Охотском море произошло ЧП

На российском промысловом траулере погибла женщина, сообщает Telegram-канал «112».

По информации Telegram-канала, судовой врач траулера «Пеленга» Елена Чистова скончалась во время рейса в Охотском море в результате несчастного случая.

Во время перегрузки тралового механизма с «Пеленги» на судно «Корсаков» трос лебедки с блоком оборвался и был отброшен на палубу, где находилась женщина. От удара медик скончалась.

В настоящее время владелец траулера решает вопрос переправки тела Чистовой в порт без захода в него, чтобы не прерывать рейс.

В начале августа похожий инцидент произошел в Черном море. Тогда 45-летняя москвичка прогуливалась на яхте в сопровождении капитана и еще нескольких человек. В районе поселка Южная Озереевка канат, держащий гик, ударил женщину о стену рубки, в результате чего она скончалась.