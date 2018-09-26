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На траулере в Охотском море произошло ЧП
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На траулере в Охотском море произошло ЧП 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Корабел.ру
На российском промысловом траулере погибла женщина, сообщает Telegram-канал «112».
По информации Telegram-канала, судовой врач траулера «Пеленга» Елена Чистова скончалась во время рейса в Охотском море в результате несчастного случая.
Во время перегрузки тралового механизма с «Пеленги» на судно «Корсаков» трос лебедки с блоком оборвался и был отброшен на палубу, где находилась женщина. От удара медик скончалась.
В настоящее время владелец траулера решает вопрос переправки тела Чистовой в порт без захода в него, чтобы не прерывать рейс.
В начале августа похожий инцидент произошел в Черном море. Тогда 45-летняя москвичка прогуливалась на яхте в сопровождении капитана и еще нескольких человек. В районе поселка Южная Озереевка канат, держащий гик, ударил женщину о стену рубки, в результате чего она скончалась.
Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета инициировало доследственную проверку ЧП, о результатах которой пока не сообщалось.
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