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Россияне обчистили итальянские бутики на 4,6 миллиона
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Россияне обчистили итальянские бутики на 4,6 миллиона 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
В Риме задержали троих россиян, воровавших одежду в магазинах с помощью специальных пакетов. Об этом сообщает Il Messaggero.
По данным издания, граждане РФ в возрасте от 34 до 45 лет заходили в магазины на улице Виа дель Корсо под видом туристов. Один из них отвлекал продавцов, пока двое других складывали одежду и парфюмерию в самодельные пакеты, снабженные специальными экранами для обмана противокражных рамок.
Полицейские смогли выследить преступников после очередной кражи, когда продавцы одного из магазинов заметили пропажу товаров на 4900 евро (почти 380 тысяч рублей).
Правоохранители проанализировали записи с камер видеонаблюдения и задержали одного мужчину на выходе из бутика, где прямо перед этим он украл сумку за 1500 евро (116 тысяч рублей).
При обыске в гостиничном номере россиян полицейские нашли множество одежды, ремней, обуви, сумок, парфюмерии — общей стоимостью 60 тысяч евро (4,6 миллиона рублей), а также пакеты с внутренней защитой от противокражных рамок и устройство для снятия магнитных пластин. Россиян отправили в тюрьму Реджина Коэли до решения суда.
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