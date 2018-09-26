В Крыму задержали разыскиваемого в России украинца

Пограничники Крыма задержали украинца, находящегося в розыске в России

Гражданин Украины , находящийся в федеральном розыске в России , задержан при попытке пересечь крымский участок российско-украинской границы, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ

Мужчина задержан на автомобильном пункте пропуска "Перекоп". Он находился под подпиской о невыезде за совершение уголовного преступления.

"Пограничниками выявлен и передан в руки полиции гражданин Украины 1963 г.р., объявленный в федеральный розыск", — говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Житель украинского Измаила передан офицерам полиции.