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В Крыму задержали разыскиваемого в России украинца
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Пограничники Крыма задержали украинца, находящегося в розыске в России 

РИА Новости + ещё 2 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Гражданин Украины, находящийся в федеральном розыске в России, задержан при попытке пересечь крымский участок российско-украинской границы, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Мужчина задержан на автомобильном пункте пропуска "Перекоп". Он находился под подпиской о невыезде за совершение уголовного преступления.
"Пограничниками выявлен и передан в руки полиции гражданин Украины 1963 г.р., объявленный в федеральный розыск", — говорится в сообщении.
Мужчине инкриминируют незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Житель украинского Измаила передан офицерам полиции.
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