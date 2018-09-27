В Хабаровске татуировщика обвинили в изнасиловании

В Хабаровске татуировщик обвиняется в изнасиловании

Уголовное дело в отношении тату мастера, обвиняемого в изнасиловании клиентки, было направлено в суд. Ранее мужчина дважды был судим за совершение сексуальных преступлений.

Согласно версии следствия, 31-летняя жительница Магадана в июне текущего года приехала в Хабаровск на курсы по маникюру и решила сделать себе татуировку. Она договорилась с одним из мастеров, что он выполнит её заказ за 10 тысяч рублей, и пришла к нему в квартиру. Пока мужчина набивал татуировку, они с клиенткой разговаривали и пили пиво. После он предложил ей вступить с ним в интимную связь, однако женщина отказалась. Тогда мастер совершил в отношении клиентки сексуальное насилие. Она написала заявление в полицию, а мужчина заявил, интимная связь произошла по обоюдному согласию.

«Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СУСК по Хабаровскому краю.

Ранее News.ru писал о том, что резонансное уголовное дело по изнасилованию семилетнего мальчика начал рассматривать межрайонный уголовный суд в Шымкенте в Казахстане. До суда дело дошло благодаря вмешательству президента республики Назарбаева, до этого дело просто «заминали».