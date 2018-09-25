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Взрыв прогремел на мебельной фабрике в Белоруссии
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В Белоруссии на мебельном предприятии прогремел взрыв 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Взрыв прогремел на предприятии по производству мебели "Могилевдрев" в Белоруссии, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.
"На предприятии "Могилевдрев" произошел взрыв в покрасочной камере, шесть человек пострадали", — сообщил Врублевский. По его словам, в результате взрыва погибших нет, пострадавшие доставлены в медучреждения. Другие подробности произошедшего выясняются.
ОАО "Могилевдрев" создано в 1957 году, является одним из ведущих предприятий в Белоруссии по выпуску экологически чистой мебели и столярных изделий из массива сосны и других пород древесины.
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