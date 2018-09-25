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Из-за халатности врачей ветеран потеряла ноги и умерла
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Из-за халатности врачей ветеран потеряла ноги и умерла 

Рамблер + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
94-летняя ветеран Великой отечественной войны Анастасия Шевцова умерла после операции по ампутации обеих ног в воронежской больнице, пишет «Московский комсомолец». Полиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Женщина страдала варикозной болезнью и хроническим тромбофлебитом ног. Судмедэксперты считают, что врачи не использовали все доступные методы диагностики и выбрали «принципиально неверную тактику лечения», после которой пришлось ампутировать ноги.
По рассказам дочери Шевцовой, она была госпитализирована 29 декабря 2017 года, и до 6 января 2018 к ней никто не подходил, ссылаясь на недостаток персонала в праздничные дни. За это время одна нога почернела.
« (6 января) доктор пришел и стал на нее кричать. И когда мама призналась мне в этом, мы с мужем тут же выехали на машине в Петропавловку. По пути я позвонила по всем телефонам доверия, следователю», — рассказала дочь ветерана.
По ее словам, после того как в дело вмешались следователи, врачи «носились вокруг нее как могли».
Сначала женщине ампутировали одну ногу, а примерно через месяц другую. Вторую операцию Шевцова не перенесла: она скончалась, не выйдя из-под наркоза.
Врач, оперировавший Шевцову, по-прежнему работает.
Медперсонал утверждает, что женщину регулярно осматривали врачи, назначили лечение. Окончательный вывод о причинах смерти ветерана примет следствие.
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