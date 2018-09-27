В Петербурге произошел взрыв на заводе

В Санкт-Петербурге в Невском районе в результате взрыва на заводе пострадали четыре человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
«В результате ЧП, которое было квалифицировано как взрыв, пострадали четверо мужчин», — заявили в комитете.
Медики оценивают состояние пострадавших как средне-тяжёлое и лёгкое.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, взрыв произошёл на улице Профессора Качалова.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате аварии в котельной в Челябинской области пострадали четыре человека.