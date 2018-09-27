В Петербурге произошел взрыв на заводе

В Петербурге при взрыве на заводе пострадали четыре человека

Санкт-Петербурге в Невском районе в результате взрыва на заводе пострадали четыре человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. «В результате ЧП, которое было квалифицировано как взрыв, пострадали четверо мужчин», — заявили в комитете. Медики оценивают состояние пострадавших как средне-тяжёлое и лёгкое. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, взрыв произошёл на улице Профессора Качалова. Ранее URA.RU сообщало, что в результате аварии в котельной в Челябинской области пострадали четыре человека.