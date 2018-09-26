Семейная пара сделала ремонт за счет рабов и пожалела

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Россиянка и азербайджанец четыре года держали рабов и сделали ремонт 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Раша тВ
Жителей Мариинского района Кемеровской области — 39-летнего уроженца Азербайджана и его 34-летнюю сожительницу —признали виновными в использовании рабского труда и применении насилия по отношению к двум россиянам. Их осудили на четыре года шесть месяцев и три года три месяца лишения свободы соответственно, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Кемеровской области.
Как установил суд, осенью 2014 года они пригласили к себе жить мужчину и женщину в обмен на проведение ими ремонта. Когда работники решили уехать, им запретили это сделать, избив их и отобрав документы.
Потерпевших держали в погребе, куда бросали булку хлеба на день и пачку макарон на неделю. Одежды по сезону у рабочих не было, а при любом конфликте их вновь избивали.
Женщина трижды пыталась сбежать, но каждый раз ее находили и возвращали назад. После неудачной совместной попытки побега сожители по очереди вывезли работников в лес, где заставили копать себе ямы-могилы.
В октябре прошлого года отец и сын в Ростовской области похитили двух бездомных женщин, отобрали у них документы и заставили заниматься хозяйством. Их осудили по статьям за использование рабского труда и похищение.
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