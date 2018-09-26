Семейная пара сделала ремонт за счет рабов и пожалела

Россиянка и азербайджанец четыре года держали рабов и сделали ремонт

Как установил суд, осенью 2014 года они пригласили к себе жить мужчину и женщину в обмен на проведение ими ремонта. Когда работники решили уехать, им запретили это сделать, избив их и отобрав документы.

Потерпевших держали в погребе, куда бросали булку хлеба на день и пачку макарон на неделю. Одежды по сезону у рабочих не было, а при любом конфликте их вновь избивали.

Женщина трижды пыталась сбежать, но каждый раз ее находили и возвращали назад. После неудачной совместной попытки побега сожители по очереди вывезли работников в лес, где заставили копать себе ямы-могилы.

В октябре прошлого года отец и сын в Ростовской области похитили двух бездомных женщин, отобрали у них документы и заставили заниматься хозяйством. Их осудили по статьям за использование рабского труда и похищение.