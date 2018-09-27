В Дивногорске отец избил трехмесячного сына до смерти

В Дивногорске арестовали отца, который избил трехмесячного сына до смерти

Ранее СК сообщил, что во вторник утром мать младенца, вернувшись с работы, обнаружила сына мертвым. Ее супруг рассказал ей, что мальчик раскричался, и он сначала пытался успокоить его, после чего два раза ударил рукой сына по лицу, а также укусил его за туловище. После этого мужчина выпил пиво и лег спать. В семье еще воспитывается старшая дочь.