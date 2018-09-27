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В Дивногорске отец избил трехмесячного сына до смерти
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В Дивногорске арестовали отца, который избил трехмесячного сына до смерти 

РИА Новости + ещё 13 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Суд арестовал на два месяца жителя Дивногорска Красноярского края, подозреваемого в убийстве своего трехмесячного сына, тело которого со следами побоев и укуса было обнаружено во вторник утром, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Ранее СК сообщил, что во вторник утром мать младенца, вернувшись с работы, обнаружила сына мертвым. Ее супруг рассказал ей, что мальчик раскричался, и он сначала пытался успокоить его, после чего два раза ударил рукой сына по лицу, а также укусил его за туловище. После этого мужчина выпил пиво и лег спать. В семье еще воспитывается старшая дочь.
"По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца жителю Дивногорска, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии)", — сказала Дегидь.
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