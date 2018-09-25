Ещё
Российский врач изнасиловал пациентку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский врач изнасиловал пациентку после удаления миндалин 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В больнице города Ижевска 53-летний врач ЛОР надругался на 32-летней пациенткой, сообщает «Комсомольская правда в Ижевске».
Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК («Изнасилование»).
Нападение произошло 19 сентября во время приема после операции по удалению миндалин. Мужчина был пьян и предложил выпить зашедшей в кабинет девушке. Получив отказ, врач набросился на нее.
Оказать сопротивление пострадавшая не смогла, так как еще не отошла от обезболивания во время операции.
Отпустив пострадавшую, врач потребовал сохранить произошедшее в тайне. Дойдя до своей палаты, девушка позвонила в полицию.
22 сентября в центре Москвы водитель такси марки Hyundai изнасиловал уснувшую на заднем сиденье пассажирку 1971 года рождения, затем вытолкнул ее из машины и уехал. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчину объявили в розыск.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сможет ли Израиль уничтожить российские С-300437
Украина приготовилась атаковать Кремль249
Названа дата старта отопительного сезона13
Воссозданы последние секунды полета MH3701
Россиянам дадут еще один выходной77
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:59
Лишенная титула «Мисс Украина» выразила протест
Шоу-бизнес
01:11
Украина приготовилась атаковать Кремль
В мире Украина
00:29
Названа дата старта отопительного сезона
Новости Москвы Другое
01:40
В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию
В мире
06:40
Дочь раскрыла шокирующие подробности об Успенском
Шоу-бизнес
01:25
Сам признался: на Кубани задержали агента СБУ
Происшествия Статьи
03:57
Посол Сирии объяснил, зачем его стране С-300
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение