Мэрия Саратова опровергла взрыв газа в многоэтажке

Мэрия не подтвердила версию взрыва бытового газа в многоэтажке в Саратове

В результате пожара в саратовской многоэтажке погиб один человек.

Саратове произошел страшный пожар. Горела жилая многоэтажка. В результате ЧП один мужчина погиб, шесть человек серьезно пострадали. Сейчас все пострадавшие находятся в больницах, двое из них в тяжелом состоянии. У одной из пациенток обожжено 70% кожи.

Сигнал на пульт «01» поступил поздно вечером. На втором этаже полыхала трехкомнатная квартира. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже распространился на площади более 60 квадратных метров. Все вокруг было затянуто едким дымом.

Десятки жителей, высовываясь из окон, просили о помощи. Более 70 человек были эвакуированы. Тех, кто находился на верхних этажах, спускали вниз при помощи специальных лестниц.

Пламя тушили почти два часа. Потом дом обследовали специалисты.

Как рассказали в мэрии города, первоначальная версия о том, что причиной пожара был взрыв газа, не подтвердилась. Расследование продолжается.

Около полуночи владельцам квартир разрешили вернуться домой. Газа и электричества пока нет — все подключат после проверки.