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В Миссури разбился легкомоторный самолет
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В Миссури разбился легкомоторный самолет 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
В американском штате Миссури в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, при аварии погибли мужчина и его взрослый сын.
Как отмечается, самолет разбился из-за отсутствия подсветки взлетной полосы в одном из аэропортов штата.
При этом в полиции заявили, что невеста одного из погибших пыталась помочь самолету приземлиться, выйдя на взлетную полосу с фонариком.
В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека.
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