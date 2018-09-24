Драка со стрельбой в «Пятерочке» попала на видео

Драка со стрельбой в магазине «Пятерочка» попала на видео

В городе Березняки в Пермском крае на кассе одного из магазинов сети «Пятерочка» произошел конфликт со стрельбой. Видео с камер наблюдения было опубликовано на видеохостинге YouTube.

По информации портала «59.ру», конфликт спровоцировала женщина с ребенком, которая оскорбила группу молодых людей на кассе. Следом ей на помощь пришел супруг и набросился на обидчиков жены с кулаками.

На кадрах видеозаписи видно, как между покупателями завязалась драка. Сотрудниками магазина вместе с ребенком были предприняты попытки разнять дерущихся посетителей «Пятерочки», однако их попытки не увенчались успехом. В какой-то момент глава семейства достал травматический пистолет и два раза выстрелил в «обидчиков».

Как позже рассказали очевидцы, одна из пуль попала в голову молодому человеку, другая отскочила. Затем мужчина с пистолетом выбежал на улицу, где начал стрелять в друзей пострадавшего. После этого он вернулся на кассу магазина и оплатил свои покупки.