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Драка со стрельбой в «Пятерочке» попала на видео
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Драка со стрельбой в магазине «Пятерочка» попала на видео 

360tv.ru + ещё 2 11 часов назад
В городе Березняки в Пермском крае на кассе одного из магазинов сети «Пятерочка» произошел конфликт со стрельбой. Видео с камер наблюдения было опубликовано на видеохостинге YouTube.
По информации портала «59.ру», конфликт спровоцировала женщина с ребенком, которая оскорбила группу молодых людей на кассе. Следом ей на помощь пришел супруг и набросился на обидчиков жены с кулаками.
На кадрах видеозаписи видно, как между покупателями завязалась драка. Сотрудниками магазина вместе с ребенком были предприняты попытки разнять дерущихся посетителей «Пятерочки», однако их попытки не увенчались успехом. В какой-то момент глава семейства достал травматический пистолет и два раза выстрелил в «обидчиков».
Как позже рассказали очевидцы, одна из пуль попала в голову молодому человеку, другая отскочила. Затем мужчина с пистолетом выбежал на улицу, где начал стрелять в друзей пострадавшего. После этого он вернулся на кассу магазина и оплатил свои покупки.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.
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