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Школьный хулиган убил подростка сыром
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Школьный хулиган убил подростка сыром 

Lenta.ru + ещё 2 13 часов назад
Фото: CHRISTOPH RUCKSTUHL / AP
В Лондоне суд выслушал результаты расследования гибели школьника, который умер из-за сыра, брошенного за шиворот другим учеником. Об этом сообщает издание The Times.
13-летний Каранбир Чима (Karanbir Cheema) страдал от аллергии на пшеницу, яйца, орехи, глютен и молочные продукты, а также от астмы и атопического дерматита. Прикосновение сыра к коже вызвало немедленную аллергическую реакцию. Кожа подростка покраснела, начался зуд, ему стало трудно дышать.
Когда прибыла скорая помощь, школьник с трудом ловил воздух ртом. Ему дали антигистаминный препарат, ЭпиПен (шприц с эпинефрином для снятия анафилактического шока) и ингалятор. Несмотря на это, у него остановилось дыхание.
Медики пытались реанимировать подростка при помощи искусственного дыхания, массажа сердца, инъекции адреналина и дефибрилятора, Затем его доставили в больницу, однако он так и не пришел в сознание и через десять дней скончался.
После этого арестовали другого ученика этой школы, которому также было 13 лет. Его подозревали в покушении на убийство, но обвинения так и не были предъявлены.
23 сентября сообщалось, что дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза Наташа скончалась на борту рейса Лондон — Ницца после приступа аллергии, вызванного съеденным в аэропорту сэндвичем.
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