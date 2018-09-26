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Продавцы «Пятерочки» заперли подростка в морозилке
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Узник морозильной камеры: продавцы супермаркета в Сургуте заперли подростка в холодильнике 

ТК «Звезда» + ещё 31 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Продавцы уверяли, что молодой человек вор и приходит в магазин постоянно.
Сотрудники сети супермаркетов «Пятерочка» заперли подростка в морозильной камере. Молодого человека заподозрили в краже и посадили под замок дожидаться полиции. Инцидент произошел в Сургуте. В прокуратуре по данному факту проводится проверка, говорится на официальном сайте ведомства.
«Сейчас работники прокуратуры города выясняют все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований будут приняты все меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Подросток, оказавшийся в заточении, сумел снять происходящее на видео и выложил ролик в Сеть. На кадрах видно, что продавцы с ним особо не церемонятся. Подросток сидит на полу в промерзшей комнате и только после настойчивых стуков в дверь его выпускают в складское помещение.
Родители невольного узника рассказали сотрудникам прокуратуры, что прибывшие по вызову полицейские факт кражи не установили, а заниматься продавцами, которые незаконно удерживали их сына, не стали.
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