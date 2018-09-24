Известный российский охотник погиб на Кипре

На Кипре погиб известный российский подводный охотник

Известный российский спортсмен — мастер спорта по подводной охоте, капитан сборной Санкт-Петербурга Андрей Турухано погиб во время подводной охоты на Кипре , сообщают СМИ.

ЧП произошло в пятницу в районе пляжа Лара на полуострове Акамас, сообщает кипрское издание "Филелефтерос".

По данным полиции, 46-летний мужчина погрузился в море с надувной лодки и занимался подводной охотой, а его жена оставалась в лодке. Кислородными баллонами мужчина не пользовался.

В какой-то момент мужчина поднялся на поверхность моря, показал, что у него проблемы, и потерял сознание, пишет газета. Его супруга стала звать на помощь, отдыхающие подняли мужчину из воды и перевезли в больницу Пафоса, где врачи зафиксировали его смерть.

В воскресенье было завершено вскрытие, которое показало, что российский турист погиб от асфиксии в результате утопления, пишет издание.

По информации социальных сетей, погибший — мастер спорта по подводной охоте, капитан сборной Санкт-Петербурга Андрей Турухано. Он участвовал в нескольких чемпионатах мира по подводной охоте, был членом сборной России.