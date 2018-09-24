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Известный российский охотник погиб на Кипре
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На Кипре погиб известный российский подводный охотник 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный российский спортсмен — мастер спорта по подводной охоте, капитан сборной Санкт-Петербурга Андрей Турухано погиб во время подводной охоты на Кипре, сообщают СМИ.
ЧП произошло в пятницу в районе пляжа Лара на полуострове Акамас, сообщает кипрское издание "Филелефтерос".
По данным полиции, 46-летний мужчина погрузился в море с надувной лодки и занимался подводной охотой, а его жена оставалась в лодке. Кислородными баллонами мужчина не пользовался.
В какой-то момент мужчина поднялся на поверхность моря, показал, что у него проблемы, и потерял сознание, пишет газета. Его супруга стала звать на помощь, отдыхающие подняли мужчину из воды и перевезли в больницу Пафоса, где врачи зафиксировали его смерть.
В воскресенье было завершено вскрытие, которое показало, что российский турист погиб от асфиксии в результате утопления, пишет издание.
По информации социальных сетей, погибший — мастер спорта по подводной охоте, капитан сборной Санкт-Петербурга Андрей Турухано. Он участвовал в нескольких чемпионатах мира по подводной охоте, был членом сборной России.
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