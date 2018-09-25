Квартира за 70 млн: москвичку похитили черные риэлторы

Московскую пенсионерку и ее сына-инвалида могли похитить черные риэлторы. Сюжет о Нине и Сергее Чембаевых был показан в эфире канала «Россия».

Около 10 дней назад в коммунальную квартиру на Остоженке, в которой жили пенсионерка и ее сын, пришла некая Лилия Ермолина из Санкт-Петербурга. Женщина представилась соседям племянницей Чембаевой и предупредила, что увозит больную тетю в больницу.

«Скорее всего, ее какими-то лекарствами напичкали», — рассказала одна из соседок пенсионерки.

По ее словам, больную женщину несли на носилках, она была в сознании, но ни на что не реагировала.

После этого соседи заподозрили неладное: близких родственников у Чембаевых нет, а желающих заполучить три их комнаты с видом на Кремль стоимостью примерно 70 миллионов рублей — множество.

Соседи обратились в Росреестр за документами на жилплощадь и выяснили, что больше она не принадлежит пенсионерке. Новая владелица — та самая Лилия Ермолина, которой квартира досталась по договору дарения.

Соседи сумели дозвониться до Нины Чембаевой. Пенсионерка рассказала, что в настоящее время живет в арендуемой для нее квартире в Ленинградской области, куда была перевезена не по собственному желанию. Женщина успела сообщить свой новый адрес, после чего связь прервалась. Прибывшие туда журналисты пенсионерку не обнаружили.