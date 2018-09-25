Квартира за 70 млн: москвичку похитили черные риэлторы 

Московскую пенсионерку и ее сына-инвалида могли похитить черные риэлторы. Сюжет о Нине и Сергее Чембаевых был показан в эфире канала «Россия».
Около 10 дней назад в коммунальную квартиру на Остоженке, в которой жили пенсионерка и ее сын, пришла некая Лилия Ермолина из Санкт-Петербурга. Женщина представилась соседям племянницей Чембаевой и предупредила, что увозит больную тетю в больницу.
«Скорее всего, ее какими-то лекарствами напичкали», — рассказала одна из соседок пенсионерки.
По ее словам, больную женщину несли на носилках, она была в сознании, но ни на что не реагировала.
После этого соседи заподозрили неладное: близких родственников у Чембаевых нет, а желающих заполучить три их комнаты с видом на Кремль стоимостью примерно 70 миллионов рублей — множество.
Соседи обратились в Росреестр за документами на жилплощадь и выяснили, что больше она не принадлежит пенсионерке. Новая владелица — та самая Лилия Ермолина, которой квартира досталась по договору дарения.
Соседи сумели дозвониться до Нины Чембаевой. Пенсионерка рассказала, что в настоящее время живет в арендуемой для нее квартире в Ленинградской области, куда была перевезена не по собственному желанию. Женщина успела сообщить свой новый адрес, после чего связь прервалась. Прибывшие туда журналисты пенсионерку не обнаружили.
Между тем московская полиция не приняла заявление соседей о похищении, не поверив в версию о черных риэлторах. Теперь соседи намерены обратиться в прокуратуру.