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Индонезиец дрейфовал 49 дней в Тихом океане без воды
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Индонезиец дрейфовал 49 дней в Тихом океане без пресной воды 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
В Тихом океане спасен гражданин Индонезии. Молодой человек дрейфовал 49 дней без еды и пресной воды.
Как пишет газета Jakarta Post, 19-летний Алди Новель Адиланг жил на побережье Северного Сулавеси в плавучей хижине и следил за рыбацкими сетями в 125 километрах от берега. Сильный шторм, обрушившийся в июле, унес хижину вместе с юношей в океан, пишет ТАСС.
Запасов еды Адилангу хватило на несколько дней. Потом молодой человек ловил рыбу, готовил ее на огне, который разводил, используя древесину от хижины. Пил он морскую воду, которую пытался фильтровать через одежду, чтобы она стала менее соленой.
За время дрейфа мимо Адиланга прошли около десяти кораблей, которые его не заметили. Индонезиец был спасен 31 августа. Неподалеку от острова Гуам его увидели с судна под флагом Панамы.
По словам самого пострадавшего, дрейфуя в океане, он задумывался о самоубийстве, но его удерживали молитвы и мысли о родителях. Молодой человек уже вернулся обратно на родину.
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