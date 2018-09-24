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Два человека погибли при пожаре в Подмосковье
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Рассекречены неизвестные факты о Фриске

При пожаре в Мытищах погибли двое граждан Узбекистана, в том числе ребенок 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: МЧС России по Московской области
Двое граждан Узбекистана, в том числе ребенок, погибли при пожаре на складе площадью 1000 квадратных метров в городском округе Мытищи Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате пожара на железобетонном складе площадью 1000 квадратных метров в городском округе Мытищи погибли два человека, в том числе ребенок — оба граждане Узбекистана", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время пожар уже ликвидирован. Обстоятельства ЧП выясняются.
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