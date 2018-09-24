Два человека погибли при пожаре в Подмосковье

При пожаре в Мытищах погибли двое граждан Узбекистана, в том числе ребенок

Фото: МЧС России по Московской области

Двое граждан Узбекистана , в том числе ребенок, погибли при пожаре на складе площадью 1000 квадратных метров в городском округе Мытищи Московской области , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "В результате пожара на железобетонном складе площадью 1000 квадратных метров в городском округе Мытищи погибли два человека, в том числе ребенок — оба граждане Узбекистана", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящее время пожар уже ликвидирован. Обстоятельства ЧП выясняются.