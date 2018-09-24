Суд продлил арест экс-замглавы МЧС Шлякову

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Шлякова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 декабря", — огласила решение судья Ольга Затомская. До той же даты продлен арест предполагаемым сообщникам генерала Юрию Кузнецову и Сергею Онищенко.

По данным следствия, Шляков и двое его сообщников в результате сговора предложили бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову содействие в назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами.