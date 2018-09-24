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Суд продлил арест экс-замглавы МЧС Шлякову
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Суд продлил арест экс-замглавы МЧС Шлякову 

РИА Новости + ещё 5 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы продлил до 13 декабря арест бывшему первому замглавы МЧС РФ Сергею Шлякову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Шлякова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 декабря", — огласила решение судья Ольга Затомская. До той же даты продлен арест предполагаемым сообщникам генерала Юрию Кузнецову и Сергею Онищенко.
По данным следствия, Шляков и двое его сообщников в результате сговора предложили бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову содействие в назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами.
Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. За это время на скамье подсудимых оказывался лишь один генерал-полковник — бывший главком Сухопутных войск России Владимир Чиркин, который по итогам длительного процесса избежал реального срока и был лишь оштрафован на 90 тысяч рублей.
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