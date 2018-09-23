Капитан судна скончался за штурвалом

Капитан речного судна скончался за штурвалом

В это время на палубе готовились к празднованию детского дня рождения.

Все уже было готово к отплытию двухпалубного корабля «Москва-64». Молодой 33-летний капитан поднялся в рубку. Однако судно не трогалось с места.

Подождав немного, матросы забеспокоились и поднялись к капитану, чтобы узнать причину задержки. Там они и увидели его лежащим на полу. Бригада «скорой помощи» приехала быстро. Мужчина был без сознания, но жив. Когда через несколько минут подъехал реанимобиль, он уже скончался.

Согласно предварительной информации, у капитана случился инфаркт.