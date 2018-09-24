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Абрамович избили картиной по голове
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Опубликовано видео нападения на Марину Абрамович в музее Флоренции 

ТК «Звезда» + ещё 19 1 час назад
В Сети появился ролик, на котором один из посетителей выставки ударил художницу по голове картиной с ее собственным изображением.
Сербская перфоманс-художник Марина Абрамович подверглась нападению на выставке во Флоренции. Инцидент произошел в тот момент, когда она покидала вернисаж в музее Palazzo Strozzi.
Находившийся среди посетителей мужчина напал на Абрамович и ударил ее по голове картиной с ее собственным изображением. Этот момент попал на видео. Нападавшего тут же обезвредили и вызвали полицию.
Марина Абрамович также известна как «бабушка перфоманса» и занимается творчеством на протяжении уже более чем 50 лет. Одним из известнейших ее выступлений стала акция «Ритм 0», в ходе которой зрители могли делать с художницей все, что им заблагорассудится.
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