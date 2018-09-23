Ещё
У Букингемского дворца схватили мужчину с шокером
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Букингемского дворца схватили мужчину с шокером 

Вести.Ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: EPA
Охрана Букингемского дворца в воскресенье днем задержала мужчину, который пытался проникнуть на территорию британской королевской резиденции с электрошокером.
Охрана остановила мужчину на территории центра для посетителей королевской резиденции — у входа на территорию дворца. "38-летний мужчина был задержан по подозрению в том, что у него было с собой оружие", — говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.
Задержанный доставлен в отделение полиции, сейчас идет его допрос.
В полиции подчеркивают, что пока не расценивают действия задержанного как попытку совершения теракта.
Вести.Ru: последние новости
Дочь британского миллионера умерла после перекуса в аэропорту Проснулся второй в мире по величине грязевой вулкан Отман-Боздаг Курортники на парашюте налетели на высоковольтные провода под Туапсе. Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сделал заявление по Ил-20503
Порошенко объяснил отправку кораблей в Азовское море111
Военные корабли Украины прорвались к Крымскому мосту37
«Братья сходят с ума»98
Израиль проигнорировал предостережения России603
Видео
00:56
Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой
Шоу-бизнес
02:16
ВМС США предсказали гибель от нового оружия
Армия Оружие
00:57
В Баку проснулся грязевый вулкан
Происшествия В мире
02:50
Порошенко объяснил отправку кораблей в Азовское море
В мире
02:50
Корабли ВМС Украины направляются к Крымскому мосту
Армия Войска
01:14
Разоблачён очередной фейк на выборах
Политика
01:33
В Омске на ходу загорелся автобус
Происшествия Пожары
15:12
Израиль сделал заявление по Ил-20
Ближний Восток В мире
02:14
Израиль проигнорировал предостережения России
В мире
00:39
Стало известно о «слезной» просьбе Израиля к России
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение