Три девушки рассорились и пустили в ход ножи

В Калининграде бытовая ссора трех девушек переросла в поножовщину

"Сообщение от очевидцев о том, что происходит конфликт между молодыми девушками на улице Багратиона, поступило в субботу вечером. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Было установлено лицо, причастное к нанесению ножевых ранений, по горячим следам 17-летнюю девушку задержали", — сообщил представитель ведомства.

Он отметил, что девушку, которая, по предварительным данным, из-за бытового конфликта напала с ножом на двух своих знакомых 17 и 16 лет, доставили в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших отвезли в больницу. Сейчас идет проверка, отметил представитель пресс-службы.