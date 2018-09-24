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Три девушки рассорились и пустили в ход ножи
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В Калининграде бытовая ссора трех девушек переросла в поножовщину 

РИА Новости + ещё 4 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Бытовая ссора трех девушек переросла в поножовщину в Калининграде, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
"Сообщение от очевидцев о том, что происходит конфликт между молодыми девушками на улице Багратиона, поступило в субботу вечером. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Было установлено лицо, причастное к нанесению ножевых ранений, по горячим следам 17-летнюю девушку задержали", — сообщил представитель ведомства.
Он отметил, что девушку, которая, по предварительным данным, из-за бытового конфликта напала с ножом на двух своих знакомых 17 и 16 лет, доставили в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших отвезли в больницу. Сейчас идет проверка, отметил представитель пресс-службы.
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