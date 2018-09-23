На Крите потушили пожар в университете 

Пожар в здании университета Крита в Ираклионе потушен, подсчитывается ущерб, сообщает Sputnik Греция.
Пожар начался около 8 часов утра, клубы густого дыма были видны со всех концов города. На место были немедленно направлены усиленные пожарные расчеты и вертолёт для координации действий, машины скорой медицинской помощи. Сообщалось, что огонь задел и здание студенческого общежития.
"Пожар в нашем университете потушен. Все показывает, что нет проблем с кем-либо из студентов", — сообщил ректор университета Одиссей Зорас.
Έσβησε η φωτιά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: https://t.co/WHemjGpx9e via @SputnikEllada— Sputnik Ελλάδα (@SputnikEllada) 23 сентября 2018 г.
Руководство гражданской защиты сообщило, что начинает подсчитывать ущерб от огня в кабинетах, лабораториях, общежитии. Власти обещают помочь студентам, оказавшимся без крыши над головой.
На Крит направляются представители министерства образования Греции.
Местные СМИ сообщают, что пожар начался в подвальных помещениях. Были слышны взрывы, в лабораториях хранились емкости со спиртом, горючими веществами, баллоны с пропаном.
Пожарная служба Греции сообщила, что огонь тушили более 80 человек, были задействованы 21 пожарная машина и два вертолёта.