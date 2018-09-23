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В Баку проснулся грязевый вулкан
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В Баку произошло извержение одного из крупнейших грязевых вулканов в мире 

РИА Новости + ещё 15 2 часа назад
На территории Гарадагского района Баку произошло извержение одного из крупнейших в мире грязевых вулканов Отман-Боздаг, сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
По информации ведомства, извержение началось около девяти утра в воскресенье и все еще продолжается.
"Высота выброса грязи составила 200-300 метров. На близлежащей к вулкану территории возникли многочисленные трещины глубиной до 40 метров", — отмечается в сообщении.
Последний раз извержение Отман-Боздага произошло в феврале 2017 года. Вулкан находится на территории заповедника, близлежащие к нему территории также не заселены людьми.
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