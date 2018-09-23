На Черном море парашютистов ударило током

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В Джубге двое туристов при полете на парашюте получили удар током 

РИА Новости + ещё 13 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Двое молодых людей 22 сентября 2018 года в 18 часов врезались в линию электросети во время полета с парашютом и упали на землю на пляже в поселке Джубга в Краснодарском крае. Пострадавшие живы, сообщили в следственном комитете РФ.
"Во время буксировки на парашюте молодая пара столкнулась с линией электросети, в результате оба получили электротравмы и ранения при падении на землю", — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.
На видеоролике запечатлены кадры столкновения молодых людей с электропроводами, четко видны вспышки разряда тока. После чего парашют, по всей видимости, подхватило порывом ветра и понесло в сторону пляжа. Отдыхающие упали на землю. Пострадавших незамедлительно доставили в Туапсинскую районную больницу №2 поселка Новомихайловский.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении 44-летнего жителя Краснодарского края.
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