На Черном море парашютистов ударило током

В Джубге двое туристов при полете на парашюте получили удар током

Двое молодых людей 22 сентября 2018 года в 18 часов врезались в линию электросети во время полета с парашютом и упали на землю на пляже в поселке Джубга Краснодарском крае . Пострадавшие живы, сообщили в следственном комитете РФ.

"Во время буксировки на парашюте молодая пара столкнулась с линией электросети, в результате оба получили электротравмы и ранения при падении на землю", — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.

На видеоролике запечатлены кадры столкновения молодых людей с электропроводами, четко видны вспышки разряда тока. После чего парашют, по всей видимости, подхватило порывом ветра и понесло в сторону пляжа. Отдыхающие упали на землю. Пострадавших незамедлительно доставили в Туапсинскую районную больницу №2 поселка Новомихайловский.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении 44-летнего жителя Краснодарского края.