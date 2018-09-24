В Челябинске завели дело об избиении школьника

Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении жителя Челябинска , подозреваемого в избиении 11-летнего школьника, у которого с его сыном была ссора, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 20 сентября из школы Металлургического района Челябинска в лечебное учреждение с травмой живота доставлен 11-летний школьник. По предварительным данным, мальчику нанес удары отец другого ученика после ссоры детей, уточняет следствие.

"Следственными органами СКР по Челябинской области расследуется уголовное дело, переданное из органов внутренних дел , в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении. Также в ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях, добавляется в сообщении.