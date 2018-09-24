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В Челябинске завели дело об избиении школьника
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В Челябинске завели дело об избиении школьника 

РИА Новости + ещё 29 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении жителя Челябинска, подозреваемого в избиении 11-летнего школьника, у которого с его сыном была ссора, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 20 сентября из школы Металлургического района Челябинска в лечебное учреждение с травмой живота доставлен 11-летний школьник. По предварительным данным, мальчику нанес удары отец другого ученика после ссоры детей, уточняет следствие.
"Следственными органами СКР по Челябинской области расследуется уголовное дело, переданное из органов внутренних дел, в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении. Также в ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях, добавляется в сообщении.
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