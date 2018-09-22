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Названа причина крушения парома в Танзании
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В СМИ назвали причину крушения парома в Танзании 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: AP Photo
Рулевой парома, ранее потерпевшего крушение на озере Виктория в Танзании, сделал слишком резкий поворот при управлении, из-за чего судно перевернулось, сообщает местное издание Citizen.
По данным издания, выжившие пассажиры парома заявили государственному телевидению, что рулевой говорил по мобильному телефону и стал заходить к причалу с неправильной стороны.
"Люди говорили ему прекратить телефонный разговор и сосредоточиться на управлении паромом. Когда мы приближались к причалу, мы увидели, что он направлялся влево от причала, тогда как область высадки на правой стороне. И он сделал резкий поворот", — заявил один из пассажиров Очори Бурана.
По словам Бураны, из-за резкого поворота судно наклонилось на одну сторону, выбросив за борт людей и груз, а "когда оно наклонилось в другую сторону, то ушло под воду со всеми, кто был на борту".
Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. По различным данным, на борту находились 200 или 400 человек, что значительно превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.
По данным Citizen, на данный момент обнаружили 196 погибших. Президент страны Джон Магуфули отметил, что, по предварительной информации, на борту не было капитана судна, а управляющий паромом не имел соответствующего опыта.
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