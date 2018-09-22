В жилом доме под Тамбовом обрушились пять балконов

В пятиэтажном жилом доме в Тамбовской области обрушились пять балконов

Фотографии и видео с места ЧП опубликовали в Сети очевидцы произошедшего.

В жилой пятиэтажке в селе Красносвободное в Тамбовской области обрушились сразу пять балконов. ЧП произошло утром 22 сенитября.

Фотографии и видео с места ЧП опубликовали в Сети очевидцы произошедшего. Они же написали, что, по предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал. В региональном управлении МЧС данные об отсутствии пострадавших подтвердили.

В спасательном ведомстве добавили, что причины случившегося уточняются. В то же время, как пишут пользователи местных пабликов в соцсетях, все обрушившиеся балконы были самостроем.