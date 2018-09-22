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В жилом доме под Тамбовом обрушились пять балконов
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В пятиэтажном жилом доме в Тамбовской области обрушились пять балконов 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фотографии и видео с места ЧП опубликовали в Сети очевидцы произошедшего.
В жилой пятиэтажке в селе Красносвободное в Тамбовской области обрушились сразу пять балконов. ЧП произошло утром 22 сенитября.
Фотографии и видео с места ЧП опубликовали в Сети очевидцы произошедшего. Они же написали, что, по предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал. В региональном управлении МЧС данные об отсутствии пострадавших подтвердили.
В спасательном ведомстве добавили, что причины случившегося уточняются. В то же время, как пишут пользователи местных пабликов в соцсетях, все обрушившиеся балконы были самостроем.
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