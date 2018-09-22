Мужчина скончался от ножевых ранений в Москве

Мужчина скончался от ножевых ранений в Строгине

Мужчину ранили ножом на севере-западе столицы, в результате чего он скончался, сообщает Агентство "Москва"

Инцидент произошел в квартире дома 26, корпус 3, строение 7 на улице Маршала Прошлякова. Прибывшие туда по вызову полицейские обнаружили труп 23-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями.

Там же правоохранители задержали 26-летнего мужчину, которого изобличили в том, что в ходе конфликта он нанес знакомому ножевые ранения, от которых последний скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.