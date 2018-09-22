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Мужчина скончался от ножевых ранений в Москве
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Мужчина скончался от ножевых ранений в Строгине 

Москва24 + ещё 2 22 сентября 2018
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Мужчину ранили ножом на севере-западе столицы, в результате чего он скончался, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в квартире дома 26, корпус 3, строение 7 на улице Маршала Прошлякова. Прибывшие туда по вызову полицейские обнаружили труп 23-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями.
Там же правоохранители задержали 26-летнего мужчину, которого изобличили в том, что в ходе конфликта он нанес знакомому ножевые ранения, от которых последний скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
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