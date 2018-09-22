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На Канаду обрушился торнадо
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В Канаде 30 человек пострадали в результате торнадо 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: REUTERS / Vincent-Carl Leriche
Не менее 30 человек пострадали в результате обрушившегося на юго-восток Канады торнадо, около 150 тысяч домов отрезаны от электроснабжения, сообщают канадские СМИ.
По информации телеканала CTV News, торнадо прокатился по территории между городами Оттава и Гатино в пятницу. По предварительным оценкам, скорость ветра превышала 200 километров в час.
По словам начальника экстренной службы Оттавы Энтони ди Монте, в результате разгула стихии пострадали 30 человек, в том числе пятеро получили серьезные травмы.
Около 150 тысяч домов и предприятий остались без электричества.
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