Ярче и веселее. Саратовец раскрасил «зебру» в синий

В Саратове мужчина закрашивал дорожную разметку синей краской

Инспекторы ДПС в центре Саратова в субботу задержали мужчину, закрашивавшего зебры синей краской для того, чтобы сделать разметку "ярче, заметнее, веселее", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской ГИБДД.

"Сегодня в 4.00 (3.00 мск) напротив дома №1 по улице Театральная площадь инспекторы полка ДПС задержали 32-летнего мужчину, который закрашивал синей краской дорожную разметку пешеходного перехода. Мужчина пояснил, что всего лишь хотел сделать разметку ярче, заметнее, веселее", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в отношении нарушителя составили административный материал по статье 12.33 КоАП РФ "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". Ему грозит административный штраф до 10 тысяч рублей.

Представитель ГИБДД отметила, что экипаж ДПС ранее также заметил закрашенную синей краской еще одну зебру на улице Театральная площадь, в связи с чем мужчину доставили в отдел полиции для проведения проверки. Кроме того, выяснилось, что по синей полосе появилось на зебрах у дома №159 по улице Московской и дома №57 по улице Университетской.