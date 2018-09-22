Ещё
Ярче и веселее. Саратовец раскрасил «зебру» в синий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичей предупредили о первом снеге
Москвичей предупредили о первом снеге

В Саратове мужчина закрашивал дорожную разметку синей краской 

РИА Новости + ещё 10 22 сентября 2018
Фото: Отдел пропаганды ОГИБДД по Саратову
Инспекторы ДПС в центре Саратова в субботу задержали мужчину, закрашивавшего зебры синей краской для того, чтобы сделать разметку "ярче, заметнее, веселее", сообщили РИА Новости в пресс-службе городской ГИБДД.
"Сегодня в 4.00 (3.00 мск) напротив дома №1 по улице Театральная площадь инспекторы полка ДПС задержали 32-летнего мужчину, который закрашивал синей краской дорожную разметку пешеходного перехода. Мужчина пояснил, что всего лишь хотел сделать разметку ярче, заметнее, веселее", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в отношении нарушителя составили административный материал по статье 12.33 КоАП РФ "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". Ему грозит административный штраф до 10 тысяч рублей.
Представитель ГИБДД отметила, что экипаж ДПС ранее также заметил закрашенную синей краской еще одну зебру на улице Театральная площадь, в связи с чем мужчину доставили в отдел полиции для проведения проверки. Кроме того, выяснилось, что по синей полосе появилось на зебрах у дома №159 по улице Московской и дома №57 по улице Университетской.
Последние новости
Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию Пожилая американка из мести поймала и убила трехметрового аллигатора США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украину взбесили «опасные игры» России у Крыма149
Японцы выступили против мира с Россией256
Орбакайте покидает Россию ради Америки99
Навальный пробыл на свободе пять секунд126
Страшную смерть Ил-20 восстановили по минутам45
Видео
00:39
Абрамович избили картиной по голове
Происшествия
00:56
Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой
Шоу-бизнес
02:16
ВМС США предсказали гибель от нового оружия
Армия Оружие
03:02
В аварии с Биланом всплыла неизвестная девушка
Шоу-бизнес
00:27
Орбакайте покидает Россию ради Америки
Шоу-бизнес
14:34
Страшную смерть Ил-20 восстановили по минутам
Армия
08:54
Японцы выступили против мира с Россией
Социология В мире
03:13
Навальный пробыл на свободе пять секунд
Происшествия Общество
03:04
Украину взбесили «опасные игры» России у Крыма
Украина Армия
00:57
В Баку проснулся грязевый вулкан
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение