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В Донецке прогремел взрыв
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В Донецке прогремел взрыв 

Рамблер 10 минут назад
Фото: WarGonzo
В Кировском районе Донецка в хлебном магазине прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
По предварительной информации, взорвалась граната. От осколков пострадала одна женщина.
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