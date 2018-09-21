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В Донецке прогремел взрыв
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В Донецке прогремел взрыв
Рамблер
10 минут назад
Фото: WarGonzo
Комментарии
В Кировском районе
Донецка
в хлебном магазине прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
По предварительной информации, взорвалась граната. От осколков пострадала одна женщина.
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