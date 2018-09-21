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В Нью-Йорке неизвестный напал на детский сад
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В Нью-Йорке неизвестный напал на детский сад 

РИА Новости + ещё 25 4 часа назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере пять человек, в том числе три ребенка, получили ножевые ранения в результате нападения в круглосуточном детском саду в нью-йоркском районе Куинс, сообщает портал AJC со ссылкой на полицию города.
Отмечается, что преступление произошло около 4:00 по местному времени (11:00 мск). Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает, однако, сообщается, что один ребенок получил серьезные ранения.
По данным полиции, нападение совершила 52-летняя женщина, она уже задержана.
Начато расследование, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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