В Нью-Йорке неизвестный напал на детский сад

По меньшей мере пять человек, в том числе три ребенка, получили ножевые ранения в результате нападения в круглосуточном детском саду в нью-йоркском районе Куинс, сообщает портал AJC со ссылкой на полицию города.

Отмечается, что преступление произошло около 4:00 по местному времени (11:00 мск). Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает, однако, сообщается, что один ребенок получил серьезные ранения.

По данным полиции, нападение совершила 52-летняя женщина, она уже задержана.

Infants Among Five People Stabbed in Queens Daycare, https://t.co/deu3iyunYw pic.twitter.com/BIc0rig8uv— JEMS — EMS (@jemsconnect) 21 September 2018

Начато расследование, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.