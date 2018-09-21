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Транссиб парализовало
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Подрядчик "Роскосмоса" сбежал с гостайной
Подрядчик "Роскосмоса" сбежал с гостайной

На Транссибе парализовано движение поездов 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
На одном из участков Транссибирской магистрали остановили движение из-за схода 12 вагонов грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел утром 21 сентября в Слюдянском районе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД — составная часть Транссиба). На перегоне «Слюдянка 2-Ангасолка» сошли с рельсов 12 вагонов с грузом.
В результате инцидента никто не пострадал, но в рамках восстановительных работ пришлось перекрыть движение в обоих направлениях.
Причина схода вагонов пока неизвестна. Правоохранители начали доследственную проверку по факту случившегося.
По данным РИА Новости, на месте происшествия работают два восстановительных поезда. Какой груз был в вагонах, не уточняется, но следователи заверили, что угрозы ухудшения экологической ситуации нет.
ТАСС уточняет, что из-за инцидента на 90-110 минут задерживаются три пассажирских поезда: № 2 Москва — Владивосток, 306 Иркутск — Улан-Батор и 208 Новокузнецк — Владивосток.
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