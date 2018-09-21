Транссиб парализовало

На Транссибе парализовано движение поездов

На одном из участков Транссибирской магистрали остановили движение из-за схода 12 вагонов грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел утром 21 сентября в Слюдянском районе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД — составная часть Транссиба). На перегоне «Слюдянка 2-Ангасолка» сошли с рельсов 12 вагонов с грузом.

В результате инцидента никто не пострадал, но в рамках восстановительных работ пришлось перекрыть движение в обоих направлениях.

Причина схода вагонов пока неизвестна. Правоохранители начали доследственную проверку по факту случившегося.

По данным РИА Новости, на месте происшествия работают два восстановительных поезда. Какой груз был в вагонах, не уточняется, но следователи заверили, что угрозы ухудшения экологической ситуации нет.