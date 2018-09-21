Ещё
Устроившая шикарную свадьбу судья взята под охрану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Устроившую шикарную свадьбу судью взяли под госохрану из-за угроз 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву взяли под госохрану из-за поступающих ей угроз. Об этом председатель суда Александр Чернов рассказал главе Высшей квалификационной коллегии судей Николаю Тимошину, передает «Право.ру».
По данным издания, Тимошин поинтересовался у Чернова судьбой Хахалевой, которую СМИ заподозрили в фальсификации документа о получении высшего юридического образования. На это тот ответил, что Хахалевой стали мстить за ее профессиональную деятельность и писать на нее жалобы.
Чернов добавил, что написал по ситуации с Хахалевой запрос председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В августе он получил ответ от ведомства, в котором говорилось, что по результатам проверки нарушений не нашлось, диплом признали подлинным, а саму судью взяли под госохрану из-за угроз.
15 июля 2017 года в сети опубликовали видео с состоявшейся 10 июня того же года свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда. Отмечалось, что мероприятие, на котором присутствовали звезды эстрады, в их числе Валерий Меладзе и Николай Басков, якобы обошлось в два миллиона долларов. Телеведущий Андрей Караулов рассказал, что артисты получили за свои выступления около 400 тысяч евро, а одним из подарков молодоженам стал автомобиль Bentley. Избранником дочери Хахалевой стал сотрудник управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
В ходе разразившегося скандала в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.
Совет судей Краснодарского края провел проверку и выяснил, что свадьбу оплатил муж Хахалевой и расходы составили всего пять миллионов рублей. Звезды эстрады выступили бесплатно.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гость из будущего» предупредил о третьей мировой92
Лондон обвинил Россию в «акте агрессии»
Познер рассказал о поездке в Солсбери66
Подрядчик «Роскосмоса» сбежал с гостайной333
Школьник убил одноклассника куском сыра35
Видео
00:38
Китай накажут за российское оружие
Оружие Политика
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
02:31
«Гость из будущего» предупредил о третьей мировой
В мире Общество
02:50
Познер рассказал о поездке в Солсбери
Общество
00:44
Лондон обвинил Россию в «акте агрессии»
Оружие Армия
05:22
В Перми разгорелся скандал из-за «розовой» ученицы
Происшествия Образование
00:41
Порошенко устроил вечеринку за 300 тысяч долларов
Украина В мире
00:36
Пока вы спали: Россияне остались без свободных денег
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение