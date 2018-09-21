Ещё
Тропические шершни убивают европейцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тропические шершни осваивают Европу и нападают на людей 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
Тропические шершни Vespa velutina распространились почти по всей территории Франции, нападая на местных жителей. Нередки летальные исходы, пишет Local.
Вид Vespa velutina не является "родным" для Франции. Считается, что в стране они появились в 2004 году, когда насекомых завезли из Китая. К 2010 году тропические шершни расселились по всей юго-западной территории страны, а в последующие годы добрались до регионов, граничащих с Бельгией, Германией, Италией и Швейцарией.
Отмечается, что в северном регионе Франции Нормандии на этой неделе после нападения насекомых погиб 57-летний мужчина. Находившуюся с ним женщину с многочисленными укусами доставили в больницу. Также в одном лишь региональном департаменте Манш сообщили, что за три месяца насекомые напали на 180 человек, одного из которых ужалили 15 раз.
Яд шершней, включая тропических, не всегда приводит к летальному исходу. Смерть наступает только в случае, если у человека есть аллергия или он пострадал от множественных укусов.
После недавней гибели человека на севере страны французские пожарные предупредили граждан, чтобы они не пытались самостоятельно уничтожать гнезда шершней и что жала насекомых способны проходить сквозь большинство видов одежды. В случае нападения шершней спасатели рекомендуют спрятаться в замкнутом пространстве, например, в машине или в здании, в которые насекомые не способны проникнуть.
По их словам, люди бегают с меньшей скоростью, чем полет шершня. Кроме того, бег может лишь спровоцировать нападающих, вместо этого пожарные советуют перестать двигаться, присесть на корточки и прикрыть голову руками.
Последние новости
США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию Польша в противостоянии с Россией "дошла до исступления" Хорватские СМИ рассказали, как российская армия стала "продвинутой"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель публично оскорбила Мэй331
Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании228
Садальский раскрыл страшную зависимость Пугачевой18
Аваков публично проигнорировал Порошенко6
Кнайсль вспомнила танец с Путиным и пошла против РФ128
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
00:28
Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок
Происшествия
04:22
Киргизской певице угрожают после откровенного клипа
В мире СНГ
03:36
Южная Осетия поставила ультиматум Грузии
В мире
01:26
«Дамы окружили Путина и не выпускают»
Политика
00:56
Израиль сделал заявление по сбитому Ил-20
В мире
02:50
«Отравленных Путиным» назвали проституткой и наркоторговцем
Происшествия
01:24
Турист решил справить нужду в гейзер и поплатился
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение