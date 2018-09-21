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Израиль передал России данные о крушении Ил-20
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Израиль передал России данные о крушении Ил-20 в Сирии 

РИА Новости + ещё 1 38 минут назад
Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин в ходе встречи в Москве передал представителям российского минобороны данные о гибели военного самолета Ил-20. Об этом сообщает армия Израиля.
Кроме того, израильтяне передали России информацию о "попытках Ирана укрепиться в Сирии и передать стратегическое оружие "Хезболле".
Военные отметили, что необходимо и впредь координировать действия в Сирии, подчеркнув важность соблюдения интересов обоих государств.

Крушение Ил-20

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии ракетой из зенитно-ракетного комплекса С-200, принадлежащего сирийским силам ПВО. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.
В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в провинции Латакия. По данным Минобороны, израильские летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО.
В Минобороны считают, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, и расценивают эти действия Израиля как враждебные.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия предпримет ответные действия, которые будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности ее военных и объектов в Сирии.

В Москву прибыл главком ВВС Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным предложил направить в Россию командующего израильскими ВВС Амикама Норкина для передачи всей информации по крушению Ил-20, которой обладает Израиль.
"Я решил направить командующего ВВС в Москву с двойной целью: продолжить защищать наших граждан при сохранении сотрудничества между нашими странами", — говорится в заявлении Нетаньяху.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что ближневосточное государство готово предоставить всю информацию России об обстоятельствах трагедии и не намерено ничего скрывать.
Либерман выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих и подчеркнул, что в момент инцидента израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве своей страны.

США готовы оказать помощь

Америка готова при необходимости оказать помощь в проведении поисковых работ в районе крушения самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе шестого флота США.
"Нам известно о сообщениях о потере российского военного самолета. Наши корабли готовы оказать помощь любой стране, когда ее попросят оказать помощь на море, что является основополагающим элементом ответственности моряков", — сказал представитель пресс-службы.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал крушение российского самолета очень печальным инцидентом.
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