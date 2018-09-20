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На Украине журналиста ударили по лицу
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На Украине журналиста ударили по лицу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Чорткова Тернопольской области Украины в центре города ударил по лицу журналиста местной газеты, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Переписка в соцсетях и комментарии под постом стали причиной того, что местный житель избил представителя местной газеты. Когда журналист шел по городу, неизвестный мужчина ударил его кулаком в лицо. Пострадавший об инциденте сообщил в полицию", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение".
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