«Отравленных Путиным» назвали проституткой и наркоторговцем

«Отравленных Путиным» в Солсбери назвали проституткой и наркоторговцем

Отравившиеся в ресторане в британском Солсбери британец и россиянка на самом деле являются продавцом наркотиков и элитной проституткой. Об этом пишет таблоид The Mirror.

Как пишет издание, 42-летний британец Алекс Кинг был обвинен в хранении с целью распространения наркотиков разной степени тяжести. Отмечается, что его отпустили под залог до следующего года. Его жена, россиянка Анна Шапиро , на самом деле элитная проститутка, ночь с которой может обойтись в четыре тысячи фунтов, утверждают авторы статьи.

Ранее источники в полиции рассказали «Би-би-си» , что отравление пары в ресторане Prezzo, вероятно, было инсценировкой. Как сообщал телеканал, в крови пострадавших не было найдено никаких ядов.

После случившегося Шапиро рассказала в интервью The Sun, что стала жертвой «приспешников Путина» за то, что отреклась от родины. Материал впоследствии был удален.

16 сентября стало известно, что супруги попали в больницу Солсбери из ресторана итальянской кухни Prezzo. Очевидица утверждала, что сидела рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды. Российское посольство в Лондоне не подтвердило информацию, что среди пострадавших есть россияне. На следующий день полиция графства Уилтшир исключила отравление «Новичком».