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«Отравленных Путиным» назвали проституткой и наркоторговцем
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«Отравленных Путиным» в Солсбери назвали проституткой и наркоторговцем 

Lenta.ru 57 минут назад
Отравившиеся в ресторане в британском Солсбери британец и россиянка на самом деле являются продавцом наркотиков и элитной проституткой. Об этом пишет таблоид The Mirror.
Как пишет издание, 42-летний британец Алекс Кинг был обвинен в хранении с целью распространения наркотиков разной степени тяжести. Отмечается, что его отпустили под залог до следующего года. Его жена, россиянка Анна Шапиро, на самом деле элитная проститутка, ночь с которой может обойтись в четыре тысячи фунтов, утверждают авторы статьи.
Ранее источники в полиции рассказали «Би-би-си», что отравление пары в ресторане Prezzo, вероятно, было инсценировкой. Как сообщал телеканал, в крови пострадавших не было найдено никаких ядов.
После случившегося Шапиро рассказала в интервью The Sun, что стала жертвой «приспешников Путина» за то, что отреклась от родины. Материал впоследствии был удален.
16 сентября стало известно, что супруги попали в больницу Солсбери из ресторана итальянской кухни Prezzo. Очевидица утверждала, что сидела рядом с «двумя русскими», которым стало плохо во время еды. Российское посольство в Лондоне не подтвердило информацию, что среди пострадавших есть россияне. На следующий день полиция графства Уилтшир исключила отравление «Новичком».
Prezzo расположен неподалеку от ресторана Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия побывали до того, как попасть в больницу с отравлением «Новичком». В июне в Zizzi еще один гость почувствовал себя плохо, но врачи не обнаружили у него следов воздействия яда.
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