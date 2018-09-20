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В Кировской области при пожаре погибли дети
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Двое детей погибли на пожаре в Кировской области 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двое детей в возрасте трех и шести лет погибли во время пожара в четверг в Кировской области. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального Следственного управления СК РФ.
По данным ведомства, пожар в жилом доме в поселке Речной Опаринского района произошел в 11:00 мск. "Из дома были вынесены тела двух детей: шестилетнего мальчика и трехлетней девочки, которые в момент возгорания находились дома одни. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проведение проверки находится на личном контроле руководителя Следственного управления Айрата Ахметшина.
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