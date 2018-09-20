В Кировской области при пожаре погибли дети

Двое детей погибли на пожаре в Кировской области

Двое детей в возрасте трех и шести лет погибли во время пожара в четверг в Кировской области . Об этом сообщается в четверг на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, пожар в жилом доме в поселке Речной Опаринского района произошел в 11:00 мск. "Из дома были вынесены тела двух детей: шестилетнего мальчика и трехлетней девочки, которые в момент возгорания находились дома одни. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.