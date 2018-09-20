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Во Владикавказе эвакуировали 1,2 тыс. человек
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Во Владикавказе из-за пожара в ТЦ эвакуировали более 1,2 тысячи человек 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 1,2 тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Столица" во Владикавказе, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
"После полудня от очевидцев поступило сообщение о том, что во Владикавказе из-под обшивки торгового центра "Столица" идет дым… По прибытии было установлено, что горение происходило над потолком кафе "Доменика", расположенного на цокольном этаже здания, дым распространялся по вентиляционным шахтам", — говорится в сообщении.
Прибывшие на место сотрудники МЧС параллельно с тушением приступили к эвакуации посетителей магазинов, кинотеатра, точек общественного питания торгового центра, всего было эвакуировано более 1,2 тысячи человек, уточнили в ведомстве. "Особое внимание уделялось детям. Пожар был полностью ликвидирован за 25 минут. Пострадавших нет. Площадь пожара оценивается в 20 квадратных метров. Причину пожара установят эксперты испытательной пожарной лаборатории", — отметили в МЧС.
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