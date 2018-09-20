«Шапиро, дочь офицера»: кто придумал ЧП в Солсбери

«Шапиро, дочь офицера»: кто и зачем придумал «покушение» на фотомодель в Солсбери

Креатив испарился у авторов сценария «дела Скрипаля ».

России отреагировали на новую «сенсацию» таблоида The Sun по так называемому «делу Скрипаля». В журнале опубликовано эксклюзивное интервью одной из якобы жертв воскресного отравления в Солсбери. Модель и Instagram-блогер Анна Шапиро заявила, что за ней охотятся российские спецслужбы «по приказу из Кремля».

В минувшее воскресенье девушка и ее муж посетили ресторан, после чего им стало плохо. Пару с признаками отравления госпитализировали в больницу, где раньше лечился Сергей Скрипаль. Анна Шапиро, уроженка Нижнего Новгорода, получившая гражданство Израиля , в интервью The Sun заявила, что стала жертвой российских спецслужба. Девушка утверждала, что ее отец якобы был генералом русской армии и играл в военном оркестре. По версии модели, россияне могли подумать, что она британская шпионка, и напали на нее.

Впрочем, даже сами британцы в версию с преднамеренным отравлением Анны Шапиро не поверили. Полиция уже заявила, что не связывает отравление модели и ее мужа с «делом Скрипаля».

В России на новую «сенсацию» из Великобритании отреагировали не без чувства юмора. Политолог Игорь Шатров признался, что так называемое «дело Скрипаля» больше напоминает слабый детектив.

«Когда говоришь о внешней политике, ощущаешь себя кинокритиком. Это действительно очередная серия под названием «Шапиро, дочь офицера». Все проще и проще, и креатив куда-то испарился у авторов сценария. Понятно, что Скрипаль еще был фигурой, которая каким-то образом кого-то могла интересовать. Сейчас мы наблюдаем какую-то фотомодель», — отметил эксперт в эфире ток-шоу «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По мнению Шатрова, Анна Шапиро своим громким заявлением преследовала одну цель — повысить собственную популярность.

«Надо было привлечь к себе внимание, у нее это получилось. Я думаю, что число подписчиков в Instagram у нее увеличилось», — предположил политолог.

Шатров не исключил, что «дело Скрипаля» будет обрастать новыми подробностями, а Лондон попытается поддерживать интерес к этой теме максимально долго.

«Мы увидим какое-то развитие либо этой темы, либо другой. Это было ожидаемо. Сама история с отравлением Скрипалей практически исчерпала себя… Поэтому нам вводят какие-то новые фигуры, чтобы поддержать интерес к этой теме. Какая-то кульминация заготовлена», — объяснил политолог.

При этом эксперт подчеркнул, что изначально «дело Скрипаля» было придумано Западом, чтобы обвинить Россию в возможности применения химического оружия где угодно, в том числе в Сирии. Шатров полагает, что главная цель — убрать ВКС РФ из САР.

«Изначально вся эта история была придумана для того, чтобы демонизировать Россию и обвинить ее в возможности применения химического оружия где угодно. Для того, чтобы убрать Россию из Сирии это было придумано», — пояснил политолог.

По предположению Шатрова, история с отравлением в Солсбери завершится, если интерес со стороны общественности к ней полностью исчезнет.

«Мне кажется, мы можем ждать либо негативной кульминации и прекращения этого спектакля. Либо просто зрители уйдут из зала и фильм закончится», — заключил Шатров.

Уроженка Нижнего Новгорода и гражданка Израиля Анна Шапиро и ее супруг отравились 16 сентября в итальянском ресторане в Солсбери. Позже женщина дала интервью британским таблоидам, где заявила, что на нее было совершено покушение со стороны российских спецслужб. Вскоре слова Шапиро опровергли в британской полиции, заявив, что пара не была подвержена воздействию нервно-паралитического вещества.

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