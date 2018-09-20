Младенец с температурой внепланово «посадил» самолет в Самаре

Вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч 19 сентября пришлось сделать самолету "Уральских авиалиний" . У семимесячного пассажира рейса U6-202 Анапа Екатеринбург ухудшилось самочувствие и поднялась температура.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе авиакомпании, командир воздушного судна принял решение о незамедлительной посадке в аэропорту Самары. Там ребенка с мамой ждал автомобиль скорой помощи. Они были госпитализированы в одну из городской больниц. После снятия с рейса пассажиров и багажа борт вылетел в Екатеринбург. Задержка прибытия рейса составила почти 1 час.