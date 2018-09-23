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В Омске на ходу загорелся автобус
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Автобус с пассажирами загорелся на перекрестке в Омске 

ТК «Звезда» + ещё 8 4 часа назад
Пассажирам удалось мгновенно выбраться из салона, никто из прохожих также не пострадал.
Пассажирский автобус 22-го маршрута загорелся, остановившись на перекрестке в Омске. Как сообщило региональное ГУ МЧС, возгорание транспортного средства произошло в 13:34 по местному времени и уже в 13:42 было потушено.
Никто из пассажиров, находившихся в автобусе, не пострадал. Людям удалось мгновенно выбраться из салона.
Как видно из видеоролика, появившегося на YouTube, водителю автобуса удалось самостоятельно справиться с пожаром, благодаря оперативной помощи проезжавшего мимо водителя легкового автомобиля. Последний остановился и подбежал к нему с огнетушителем, который достал из своей машины.
По предварительной версии, причиной возгорания мог стать перегрев мотора автобуса.
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