В Омске на ходу загорелся автобус

Автобус с пассажирами загорелся на перекрестке в Омске

Пассажирам удалось мгновенно выбраться из салона, никто из прохожих также не пострадал.

Пассажирский автобус 22-го маршрута загорелся, остановившись на перекрестке в Омске . Как сообщило региональное ГУ МЧС, возгорание транспортного средства произошло в 13:34 по местному времени и уже в 13:42 было потушено.

Никто из пассажиров, находившихся в автобусе, не пострадал. Людям удалось мгновенно выбраться из салона.

Как видно из видеоролика, появившегося на YouTube, водителю автобуса удалось самостоятельно справиться с пожаром, благодаря оперативной помощи проезжавшего мимо водителя легкового автомобиля. Последний остановился и подбежал к нему с огнетушителем, который достал из своей машины.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать перегрев мотора автобуса.