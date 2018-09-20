Трагедия с Ил-20. Почему Асад молчал четыре дня 

Профессор кафедры Современного Востока РГГУ рассказал, как государства региона используют крушение Ил-20 для собственной выгоды.
Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину. В сообщении Асад выражает соболезнования от всего сирийского народа в связи с гибелью российских военных при крушении самолета Ил-20. Сирийский президент называет гибель 15 российских военнослужащих «мученической жертвой героических солдат». Он также подчеркнул, что причиной трагедии является «высокомерие Израиля», сообщают «Новые Известия». Напомним, что со времени трагедии прошло уже четыре дня.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила от Израиля материалов по крушению Ил-20. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре сообщил, что данные о крушении российского самолета будут доставлены в Москву вместе с делегацией экспертов и командующим ВВС Израиля. Кроме того Песков добавил, что российский президент еще не общался по поводу происшествия с президентом Сирии Башаром Асадом.
В свою очередь посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль выступил с заявлением о поддержке позиции России по Крыму уже на следующий день после трагедии с Ил-20 и гибелью 15 российских военнослужащих. Он сообщил, что палестинский народ выступает за своё право на самоопределение и считает, что такое же право имеет любой другой народ. В будущем, по его словам, Палестина может признать Крым российским на официальном уровне.
В эфире НСН профессор кафедры Современного Востока РГГУ Григорий Косач заявил, что слова палестинского посла неслучайно прозвучали на следующий день после того, как был сбит российский самолёт в Сирии, не без участия израильских военных. Он также добавил, что особых выгод заявление посла Палестины России не сулит.
«Палестинская сторона будет активно использовать вчерашние заявления России [о вине Израиля в гибели Ил-20], вне зависимости от их содержания и правдивости. Она в данном случае играет свою собственную игру, потому что после закрытия её представительства при ООН палестинцам лучше бы возобновить свои отношения с Россией, доказать свою ей преданность, путём признания Крыма. Но не более того, поскольку большого эффекта такого рода заявления не будут иметь в арабской прессе», — рассказал востоковед.
Напомним, российский Ил-20 потерпел крушение 17 сентября в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Известно, что самолет выполнял разведывательные задачи в районе Идлиба.