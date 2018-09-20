Трагедия с Ил-20. Почему Асад молчал четыре дня

Профессор кафедры Современного Востока РГГУ рассказал, как государства региона используют крушение Ил-20 для собственной выгоды.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила от Израиля материалов по крушению Ил-20. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре сообщил, что данные о крушении российского самолета будут доставлены в Москву вместе с делегацией экспертов и командующим ВВС Израиля. Кроме того Песков добавил, что российский президент еще не общался по поводу происшествия с президентом Сирии Башаром Асадом.

В свою очередь посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль выступил с заявлением о поддержке позиции России по Крыму уже на следующий день после трагедии с Ил-20 и гибелью 15 российских военнослужащих. Он сообщил, что палестинский народ выступает за своё право на самоопределение и считает, что такое же право имеет любой другой народ. В будущем, по его словам, Палестина может признать Крым российским на официальном уровне.

В эфире НСН профессор кафедры Современного Востока РГГУ Григорий Косач заявил, что слова палестинского посла неслучайно прозвучали на следующий день после того, как был сбит российский самолёт в Сирии, не без участия израильских военных. Он также добавил, что особых выгод заявление посла Палестины России не сулит.

«Палестинская сторона будет активно использовать вчерашние заявления России [о вине Израиля в гибели Ил-20], вне зависимости от их содержания и правдивости. Она в данном случае играет свою собственную игру, потому что после закрытия её представительства при ООН палестинцам лучше бы возобновить свои отношения с Россией, доказать свою ей преданность, путём признания Крыма. Но не более того, поскольку большого эффекта такого рода заявления не будут иметь в арабской прессе», — рассказал востоковед.

Напомним, российский Ил-20 потерпел крушение 17 сентября в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Известно, что самолет выполнял разведывательные задачи в районе Идлиба.