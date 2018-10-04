Ещё
Москвичу пришлось оплатить огромный долг по алиментам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвич оплатил долг по алиментам в размере 4,3 млн руб. под угрозой уголовного наказания 

ТАСС + ещё 36 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Москвич заплатил 4,3 млн рублей долга по алиментам лишь после того, как стал фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.
42-летний мужчина несколько лет уклонялся от уплаты алиментов на двоих детей, несмотря на неоднократные предупреждения приставов об ответственности, в том числе уголовной. Он накопил долг 4,3 млн рублей. Должник продолжил игнорировать свои отцовские обязанности после привлечения к административной ответственности.
"В связи с чем в отношении должника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"). Боясь привлечения к уголовной ответственности, гражданин оплатил задолженность в размере 4,3 млн рублей", — сообщили в УФССП.
На судебном заседании подсудимый ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и раскаялся в содеянном. Дело было прекращено.
ТАСС: последние новости
Глава Росгвардии убедил мужчину, угрожавшего взорвать машину в Москве, сдаться полиции Источник: гражданская супруга полковника Захарченко эмигрировала в США В Пермском крае возбудили дело из-за приюта, где пожилым людям не оказывали медпомощь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США неожиданно поддержали решение Украины291
Мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце13
Путин отказался ехать на еще одну свадьбу71
Поставка Су-35 в Индонезию сорвалась из-за США61
Прояснилась ситуация с госпитализацией Павла Воли20
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение