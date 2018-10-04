Москвичу пришлось оплатить огромный долг по алиментам

Москвич оплатил долг по алиментам в размере 4,3 млн руб. под угрозой уголовного наказания

Москвич заплатил 4,3 млн рублей долга по алиментам лишь после того, как стал фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

42-летний мужчина несколько лет уклонялся от уплаты алиментов на двоих детей, несмотря на неоднократные предупреждения приставов об ответственности, в том числе уголовной. Он накопил долг 4,3 млн рублей. Должник продолжил игнорировать свои отцовские обязанности после привлечения к административной ответственности.

"В связи с чем в отношении должника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"). Боясь привлечения к уголовной ответственности, гражданин оплатил задолженность в размере 4,3 млн рублей", — сообщили в УФССП.

На судебном заседании подсудимый ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и раскаялся в содеянном. Дело было прекращено.