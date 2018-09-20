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Самолет задел провода и рухнул на машины
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В Техасе самолет задел провода и рухнул на машины на шоссе 

Вести.Ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: twitter.com/PAULANEALMOONEY
В среду, 19 сентября, в штате Техас разбился легкомоторный самолет с сотрудниками Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США. О происшествии сообщили представители офиса шерифа округа Форт-Бенд.
Как уточняется, ЧП произошло на Восс-роуд, к западу от автошоссе 6. При падении самолет врезался в несколько машин. Воспламенения горючего, вытекшего из бака, не произошло. В результате происшествия повреждены линии электропередач на этом участке. Движение на трассе перекрыто.
По предварительной информации, самолет потерпел катастрофу из-за того, что летел слишком низко и задел линии электропередач. Два человека, которые были на борту во время ЧП, выбрались из обломков самостоятельно.
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